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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

29.09.2021 14:19



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30.07.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
29.09.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul İptali İstemi
Karşı Taraf(lar)
Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce ve Gamze Yıldırım
Davanın Tutarı
0
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yok
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2021 486 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
10.11.2021
Alınan Karar
Açılan Davanın feragat nedeniyle, REDDİNE, ( Detaylar Açıklama Bölümünde Sunulmuştur)
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Dava Feragat Nedeniyle Erken Karara Bağlanmıştır
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar

                         Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava ile ilgili gelişmeler konusunda
Dava ile ilgili olarak Şirketimiz Avukatına yapılan elektronik tebligatta yeni bir karar tebliğ edilmiş olup açıklanan hüküm aşağıdaki şekildedir.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde
" Davacı vekilinin 20/09/2021 havale tarihli feragat dilekçesi vermesi karşısında HMK'nın 307. Maddesi uyarınca feragat davayı sona erdiren taraf işlemi olup, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağından, davanın feragat nedeniyle REDDİNE, yine davalı vekilinin 20/09/2021 havale tarihli dilekçesinde feragat beyanlarını kabul ettiklerini beyan etmesi karşısında davalı lehine aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir."  şeklinde şirketimiz lehine verilen karar aşağıdaki şekildedir.   
HÜKÜM
·          Açılan Davanın feragat nedeniyle, REDDİNE, 
Dava Geçmişi İle İlgili Bilgi
Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan 2021 / 486 esas sayılı şirketimiz ile ilgili açılan davada
1-   1-  Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan " Olağan genel kurulunun iptali "  istemi,
2-   2-19.08.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurduğumuz "Şirketimize ait olan 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili 2018 yılında başlatılan imar çalışmalarının yeniden başlatılması…" şeklindeki yönetim kurulu kararı ile ilgili yürütmenin durdurulması talepleri
Davacı vekilinin 20/09/2021 havale tarihli feragat dilekçesi vermesi karşısında HMK'nın 307. Maddesi uyarınca feragat davayı sona erdiren taraf işlemi olup, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağından, davanın feragat nedeniyle REDDİNE " (şeklinde şirketimiz lehine karar verilmiştir.
)Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965701


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