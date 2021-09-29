***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.07.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi29.09.2021Davanın KonusuGenel Kurul İptali İstemiKarşı Taraf(lar)Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce ve Gamze YıldırımDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokİlgili Mahkeme ve Dosya NoNiğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2021 486 EsasDavanın Duruşma Tarihi10.11.2021Alınan KararAçılan Davanın feragat nedeniyle, REDDİNE, ( Detaylar Açıklama Bölümünde Sunulmuştur)Bir Sonraki Duruşma TarihiDava Feragat Nedeniyle Erken Karara BağlanmıştırVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokAçıklamalarŞirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava ile ilgili gelişmeler konusundaDava ile ilgili olarak Şirketimiz Avukatına yapılan elektronik tebligatta yeni bir karar tebliğ edilmiş olup açıklanan hüküm aşağıdaki şekildedir.Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde" Davacı vekilinin 20/09/2021 havale tarihli feragat dilekçesi vermesi karşısında HMK'nın 307. Maddesi uyarınca feragat davayı sona erdiren taraf işlemi olup, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağından, davanın feragat nedeniyle REDDİNE, yine davalı vekilinin 20/09/2021 havale tarihli dilekçesinde feragat beyanlarını kabul ettiklerini beyan etmesi karşısında davalı lehine aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir." şeklinde şirketimiz lehine verilen karar aşağıdaki şekildedir.HÜKÜM· Açılan Davanın feragat nedeniyle, REDDİNE,Dava Geçmişi İle İlgili BilgiNiğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan 2021 / 486 esas sayılı şirketimiz ile ilgili açılan davada1- 1- Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan " Olağan genel kurulunun iptali " istemi,2- 2-19.08.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurduğumuz "Şirketimize ait olan 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili 2018 yılında başlatılan imar çalışmalarının yeniden başlatılması…" şeklindeki yönetim kurulu kararı ile ilgili yürütmenin durdurulması talepleriDavacı vekilinin 20/09/2021 havale tarihli feragat dilekçesi vermesi karşısında HMK'nın 307. Maddesi uyarınca feragat davayı sona erdiren taraf işlemi olup, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağından, davanın feragat nedeniyle REDDİNE " (şeklinde şirketimiz lehine karar verilmiştir.)Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965701BIST