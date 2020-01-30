***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 17:41
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu gün yayınlanan KAP açıklamamızda ekte sunulan tablodaki taksit tarihleri excel tablosunda hatalı çıkmıştır. Tabloda bulunan taksit tarihi düzeltilerek ekte verilmiştir ve açıklama tekrar yapılmıştır.
21.12.2019 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulumuzda alınan karar gereği, şirketimizin Odebank'a olan 15.567.247,36 TL kredi borcu ekteki plan dahilinde, 6 ay anapara ödemesiz ve sadece faizleri ödenecek şekilde, toplam 12 ay vade ile yapılandırılmış olup, 28.01.2021 tarihinde ödenecek 14.839.843,85 TL lik son ödeme ile 18.091.328,48.- TL borcumuzun tamamı ödenmiş olacaktır.
Yapılandırma gerçekleştiği için Vefa Hakkı Kullanımından vazgeçilmiştir.
Not : Ödeme planı ekte *.PDF olarak gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815598
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,26
|Açılış
|: 303,32
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7990
|7,8381
|% 0,90
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5890
|1,5969
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,21
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,56
|57,56
|-1,35
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