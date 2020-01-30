***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu gün yayınlanan KAP açıklamamızda ekte sunulan tablodaki taksit tarihleri excel tablosunda hatalı çıkmıştır. Tabloda bulunan taksit tarihi düzeltilerek ekte verilmiştir ve açıklama tekrar yapılmıştır.21.12.2019 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulumuzda alınan karar gereği, şirketimizin Odebank'a olan 15.567.247,36 TL kredi borcu ekteki plan dahilinde, 6 ay anapara ödemesiz ve sadece faizleri ödenecek şekilde, toplam 12 ay vade ile yapılandırılmış olup, 28.01.2021 tarihinde ödenecek 14.839.843,85 TL lik son ödeme ile 18.091.328,48.- TL borcumuzun tamamı ödenmiş olacaktır.Yapılandırma gerçekleştiği için Vefa Hakkı Kullanımından vazgeçilmiştir.Not : Ödeme planı ekte *.PDF olarak gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815598BIST