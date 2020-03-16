***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait 458 adada bulunan parsel ve binalarla ilgili olarak bugün saat 14:30 da noter huzurunda yapılan ihaleye 1 katılımcı iştirak etmiş olup, gelen teklif yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş, rekabet unsurunun oluşmaması ve beklenen tutarın gelmemesi nedeniyle teklif değerlendirmeye alınmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829450BIST