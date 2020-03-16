***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 17:10
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait 458 adada bulunan parsel ve binalarla ilgili olarak bugün saat 14:30 da noter huzurunda yapılan ihaleye 1 katılımcı iştirak etmiş olup, gelen teklif yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş, rekabet unsurunun oluşmaması ve beklenen tutarın gelmemesi nedeniyle teklif değerlendirmeye alınmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829450
BIST
17:0287.329
En Yüksek
|Değişim
|: -8,66%
|| -8.276,72
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:026,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0757
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:027,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1065
|Açılış
|: 7,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:02302,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -8,86
|Açılış
|: 302,53
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|VKING
|3,59
|9.029.154
|% 0,56
|
|RTALB
|2,74
|88.646.225
|% 0,37
|
|GYHOL
|12,60
|2.683.142
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.830.678
|% -10,00
|
|BRISA
|6,75
|2.126.433
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.363.178
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|25.450.021
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|624.212.891
|% -9,98
|
|THYAO
|8,31
|585.745.842
|% -9,08
|
|GARAN
|8,16
|489.055.778
|% -9,43
|
|ECILC
|3,66
|207.778.491
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,04
|201.952.532
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,04
|201.952.532
|% -7,69
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.074.619
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.590.549
|% -9,47
|
|THYAO
|8,31
|585.745.842
|% -9,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8547
|7,8941
|% 1,38
|
|Frank
|6,7609
|6,8016
|% 2,03
|
|Riyal
|1,7041
|1,7127
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-59,61
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.061
|-51,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,70
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,52
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-2,13
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,21
|30,21
|-3,64
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Seans Raporu
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