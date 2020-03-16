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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize ait 458 adada bulunan parsel ve binalarla ilgili olarak bugün saat 14:30 da noter huzurunda yapılan ihaleye 1 katılımcı iştirak etmiş olup, gelen teklif yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş,  rekabet unsurunun oluşmaması ve beklenen tutarın gelmemesi nedeniyle teklif değerlendirmeye alınmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829450


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