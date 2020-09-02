***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 17:01
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TEKNOPARK Bölgesine yaptığımız başvurumuzun kabul edilmesinin ardından, tarafımıza alan tahsisi yapılmış olup, şirketimizin yapacağı Ar-Ge çalışmaları için kiralama sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872987
BIST
16:571.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:577,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:578,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:57463,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,67
|Açılış
|: 463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,48
BIST En Aktif Hisseler16:57
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.411.674
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.494.915
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.089.968
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,18
|26.090.863
|% -7,62
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,47
|609.431.944
|% 8,75
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.496.483
|% 0,57
|
|PETKM
|3,94
|569.328.615
|% -0,51
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3894
|% 0,30
|
|Euro
|8,7354
|8,7391
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,8112
|9,8604
|% -0,17
|
|Frank
|8,0659
|8,1145
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-21,36
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,40
|45,40
|-0,18
|
Seans Raporu
16:57
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17:12XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 10, 118.00 milyon TL de
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17:09PRZMA
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 771 adet işlem
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17:08CUSAN
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 578, 797 adet işlem