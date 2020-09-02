***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TEKNOPARK Bölgesine yaptığımız başvurumuzun kabul edilmesinin ardından, tarafımıza alan tahsisi yapılmış olup, şirketimizin yapacağı Ar-Ge çalışmaları için kiralama sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872987BIST