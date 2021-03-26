***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 14:57
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.03.2021 tarihli toplantısında, Birko A.Ş 2021 dönemi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketin bağımsız denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş ‘nin seçilmesine ve Birko A.Ş olağan genel kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920982
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En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:28
|BJKAS
|6,93
|594.853.281
|% 10,00
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|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.905.686
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|19.994.182
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.499.426
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.958.950
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|AYCES
|72,50
|1.410.089
|% -8,11
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,90
|2.467.480.538
|% -1,29
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|VESTL
|38,24
|930.623.892
|% 3,07
|
|SISE
|7,33
|821.464.550
|% 1,52
|
|SASA
|44,76
|698.162.310
|% -1,32
|
|AVOD
|9,49
|664.958.950
|% -9,96
|
|GARAN
|6,90
|2.467.480.538
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,18
|208.663.998
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,73
|607.215.034
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,16
|308.575.397
|% 0,00
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|EKGYO
|1,86
|251.716.048
|% -1,59
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0211
|8,0268
|% 1,10
|
|Euro
|9,4745
|9,4877
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,0148
|11,0701
|% 1,40
|
|Frank
|8,4852
|8,5363
|% 0,96
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|Riyal
|2,1319
|2,1426
|% 1,08
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,53
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|Altın Gr.
|445
|445
|4,39
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|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|5,90
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|2,85
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
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|B. Petrol
|63,86
|63,86
|1,91
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