***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 26.03.2021 tarihli toplantısında, Birko A.Ş 2021 dönemi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketin bağımsız denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş ‘nin seçilmesine ve Birko A.Ş olağan genel kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920982BIST