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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2021 10:01



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DÜZELTME ---
(31.05.2021 tarihili KAP açıklamamızda 1 Haziranda Üretime Başlayacağımızı bildirmek amacıyla KAP açıklaması yayınladık fakat tarih olarak açıklama içerisinde sehven 1 Temmuz 2021 tarihi yazılmıştır. Açıklamanın doğru metni aşağıdadır.) 
Covid-19 etkisi nedeniyle daha önceki KAP açıklamamızda 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihileri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiş ve şartlar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. Yönetim kurulumuz aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 HAZİRAN 2021 Salı günü itibariyle fabrikamızda tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılayla bildiririz





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938910


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Altın Gr. 522 522 -2,19  
Cumhuriyet 3.450 3.502 48,00  
Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,97 28,00 0,06  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,02  
B. Petrol 69,32 69,32 0,60  
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