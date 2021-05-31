***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 10:01
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DÜZELTME ---
(31.05.2021 tarihili KAP açıklamamızda 1 Haziranda Üretime Başlayacağımızı bildirmek amacıyla KAP açıklaması yayınladık fakat tarih olarak açıklama içerisinde sehven 1 Temmuz 2021 tarihi yazılmıştır. Açıklamanın doğru metni aşağıdadır.)
Covid-19 etkisi nedeniyle daha önceki KAP açıklamamızda 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihileri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiş ve şartlar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. Yönetim kurulumuz aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 HAZİRAN 2021 Salı günü itibariyle fabrikamızda tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılayla bildiririz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938910
BIST
10:421.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
10:428,5053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0594
|Açılış
|: 8,5300
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5796
En Düşük
8,4958
10:4210,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0655
|Açılış
|: 10,3650
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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En Düşük
10,3705
10:42520,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,35
|Açılış
|: 520,91
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
520,65
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|YAYLA
|3,83
|24.270.632
|% 9,43
|
|BALAT
|5,81
|33.198
|% 6,61
|
|EUYO
|4,59
|1.289.403
|% 6,25
|
|CELHA
|6,35
|1.132.956
|% 6,19
|
|KUTPO
|36,12
|47.240.069
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|35.315.887
|% -9,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|ISBIR
|7.300,00
|438.000
|% -6,17
|
|THYAO
|13,30
|315.932.865
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,97
|168.340.290
|% 4,79
|
|KRDMD
|7,98
|154.641.094
|% 1,14
|
|GARAN
|8,00
|143.905.831
|% 0,25
|
|KOZAL
|121,00
|141.588.841
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,97
|168.340.290
|% 4,79
|
|YKBNK
|2,17
|88.713.535
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,06
|30.628.476
|% 6,00
|
|ZRGYO
|1,61
|42.876.647
|% 0,63
|
|THYAO
|13,30
|315.932.865
|% 2,47
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5033
|8,5053
|% -0,69
|
|Euro
|10,3691
|10,3764
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,0254
|12,0857
|% -0,75
|
|Frank
|9,4072
|9,4639
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2600
|2,2713
|% -0,74
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,32
|69,32
|0,60
|