***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDÜZELTME ---(31.05.2021 tarihili KAP açıklamamızda 1 Haziranda Üretime Başlayacağımızı bildirmek amacıyla KAP açıklaması yayınladık fakat tarih olarak açıklama içerisinde sehven 1 Temmuz 2021 tarihi yazılmıştır. Açıklamanın doğru metni aşağıdadır.)Covid-19 etkisi nedeniyle daha önceki KAP açıklamamızda 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihileri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiş ve şartlar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. Yönetim kurulumuz aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 HAZİRAN 2021 Salı günü itibariyle fabrikamızda tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılayla bildiririzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938910BIST