***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 23:10
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
06/01/2021 tarihinde gündüz saatlerinde işyerinde amirinin veya iş verenin bilgisi ve izni olmadan işi bırakan, mesai saatleri içerisinde işinin başına dönmediği, yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar eden, iş ortamının huzur ve güvenliğini bozan ve diğer işçileri kışkırtacak şekilde kargaşa, galeyan ve saldırı eylemlerinde bulunan, 37 adet çalışanın bu eylemleri 4857 Sayılı İş Kanunun 25/2 hükümlerinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller kapsamında olduğu tespit edildiğinden, is yerini terk etmesi nedeniyle savunma hakkından cayması ve savunma vermemesi nedeni ile iş akitleri yazılı fesih ihbarnamesi ile tazminatsız olarak feshedilmiştir.
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989643
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0149
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8656
En Düşük
13,8177
18:0515,6351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0095
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,6684
En Düşük
15,6135
18:05795,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,47
|Açılış
|: 795,19
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.704.329
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.737.851
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.684.993
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.903.337
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.622.560
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|70.057.533
|% -9,97
|
|AGYO
|2,90
|136.675.528
|% -9,38
|
|OTTO
|36,70
|955.345
|% -7,51
|
|MARKA
|3,94
|4.592.343
|% -7,29
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 4,02
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% -2,14
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% -0,57
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% -1,31
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7797
|13,8875
|% 1,61
|
|Euro
|15,5953
|15,6824
|% 1,41
|
|Sterlin
|18,6251
|18,7185
|% 0,96
|
|Frank
|14,9208
|15,0107
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6674
|3,6858
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,30
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,50
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
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17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM