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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 23:10
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   06/01/2021  tarihinde gündüz  saatlerinde işyerinde amirinin veya iş verenin bilgisi ve izni olmadan işi bırakan, mesai saatleri içerisinde işinin başına dönmediği, yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar eden, iş ortamının huzur ve güvenliğini bozan ve diğer işçileri kışkırtacak şekilde kargaşa, galeyan ve saldırı eylemlerinde bulunan, 37 adet çalışanın bu eylemleri 4857 Sayılı İş Kanunun 25/2 hükümlerinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller kapsamında olduğu tespit edildiğinden,  is yerini terk etmesi nedeniyle savunma hakkından cayması ve savunma vermemesi nedeni ile iş akitleri yazılı fesih ihbarnamesi ile tazminatsız olarak feshedilmiştir.
 
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989643


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