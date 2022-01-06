***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06 Ocak 2022 tarihinde bir ilke imza atarak, Avrupa'nın ev tekstili sektörünün lider bir perakende firması ile anlaşma sağlanarak 10 yıldır gerçekleşemeyen ihracat çalışmalarına tekrar başlanmıştır. Bu anlaşma ile başlangıç olarak yıllık 40 bin m2'lik halı satışı için tüm ticari ve hukuki konularda mutabık kalınmış olup, Avusturya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, İsveç, Slovenya ve Bulgaristan ülkelerine ihracat için halı üretimlerimiz başlamıştır. Bu anlaşma dışında Tunus, Fas ve Cezayir ile de ihracat görüşmelerimiz devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989645BIST