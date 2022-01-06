***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 23:12
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
06 Ocak 2022 tarihinde bir ilke imza atarak, Avrupa'nın ev tekstili sektörünün lider bir perakende firması ile anlaşma sağlanarak 10 yıldır gerçekleşemeyen ihracat çalışmalarına tekrar başlanmıştır. Bu anlaşma ile başlangıç olarak yıllık 40 bin m2'lik halı satışı için tüm ticari ve hukuki konularda mutabık kalınmış olup, Avusturya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, İsveç, Slovenya ve Bulgaristan ülkelerine ihracat için halı üretimlerimiz başlamıştır. Bu anlaşma dışında Tunus, Fas ve Cezayir ile de ihracat görüşmelerimiz devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989645
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0197
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8656
En Düşük
13,8053
18:0515,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0608
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,6040
18:05795,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,47
|Açılış
|: 795,19
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.704.329
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.737.851
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.684.993
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.903.337
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.622.560
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|70.057.533
|% -9,97
|
|AGYO
|2,90
|136.675.528
|% -9,38
|
|OTTO
|36,70
|955.345
|% -7,51
|
|MARKA
|3,94
|4.592.343
|% -7,29
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 4,02
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% -2,14
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% -0,57
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% -1,31
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7761
|13,8616
|% 0,14
|
|Euro
|15,5598
|15,7054
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,6544
|18,7479
|% 1,11
|
|Frank
|14,9407
|15,0307
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6721
|3,6905
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,66
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,32
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM