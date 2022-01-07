***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 14:23
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Av. Nail ÇAKIR hakkında, 06.01.2021 tarihinde, Şirketimiz ve yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerine, Şirketin ticari faaliyetlerini engellemek, yönetim zafiyeti yaratmak, Şirketimizin içerisinde bulunduğu gelişime yönelik faaliyetleri dürüstlük kurallarına ve iyi niyet prensiplerine aykırı şekilde sekteye uğratmak maksadı ile rüşvet vermek, SPK ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeleri amacıyla 3. Kişilerle iş birliği yapmalarına aracılık etmesi şüphesiyle avukatlık mesleğini kötüye kullanmak, buna bağlı olarak Türk Ceza Kanunu 257. Maddesi kapsamında Görevi Kötüye Kullanma suç şüpheleri ile ilgili olarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunları ve ilgili diğer kanunlara muhalefetten şikayette bulunulmuştur.
Şirketimiz, spekülasyon ve yanıltıcı bilgiler ile kamuoyunu meşgul eden ve kanuna aykırı hal ve davranış içinde bulunan herkes ile ilgili yasal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989861
BIST
15:442.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,75
|Açılış
|: 2.020
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15:44798,01
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 793,59
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802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:42
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.602.819
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|SEYKM
|9,27
|204.248.859
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.186.122
|% -9,98
|
|IHEVA
|0,99
|24.040.363
|% -6,60
|
|IHAAS
|10,41
|3.785.030
|% -5,54
|
|GARAN
|11,64
|3.359.091.846
|% 1,39
|
|EREGL
|30,32
|2.925.527.086
|% 0,40
|
|KRDMD
|11,18
|2.006.560.274
|% 5,57
|
|THYAO
|24,20
|1.955.858.586
|% -2,65
|
|YKBNK
|3,57
|1.376.890.559
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.376.890.559
|% 2,29
|
|GARAN
|11,64
|3.359.091.846
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,18
|2.006.560.274
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,29
|388.338.380
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|241.227.509
|% 2,65
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8415
|13,8573
|% 0,11
|
|Euro
|15,6522
|15,6823
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7112
|18,8050
|% 0,52
|
|Frank
|14,9697
|15,0599
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6812
|3,6997
|% 0,44
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,42
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.280
|5.417
|50,64
|
|Yarım
|2.552
|2.620
|24,50
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,24
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 62 kaybederek (% -0.34 ) 2, 212
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15:57XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 24, 679.00 milyon TL de
-
15:57KIMMR
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 417, 479 adet işlem
-
15:53KIMMR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 346, 810 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 24, 354.00 milyon TL de