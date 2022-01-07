***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Av. Nail ÇAKIR hakkında, 06.01.2021 tarihinde, Şirketimiz ve yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerine, Şirketin ticari faaliyetlerini engellemek, yönetim zafiyeti yaratmak, Şirketimizin içerisinde bulunduğu gelişime yönelik faaliyetleri dürüstlük kurallarına ve iyi niyet prensiplerine aykırı şekilde sekteye uğratmak maksadı ile rüşvet vermek, SPK ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeleri amacıyla 3. Kişilerle iş birliği yapmalarına aracılık etmesi şüphesiyle avukatlık mesleğini kötüye kullanmak, buna bağlı olarak Türk Ceza Kanunu 257. Maddesi kapsamında Görevi Kötüye Kullanma suç şüpheleri ile ilgili olarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunları ve ilgili diğer kanunlara muhalefetten şikayette bulunulmuştur.Şirketimiz, spekülasyon ve yanıltıcı bilgiler ile kamuoyunu meşgul eden ve kanuna aykırı hal ve davranış içinde bulunan herkes ile ilgili yasal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaktır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989861BIST