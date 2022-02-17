***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 18:22
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimiz, İZİ Bilişim Teknolojileri Limited ile, digital para sistemleri ve innovative finansal ürünlerde ortaklık da dahil olmak üzere iş birliği yapılması olanakları üzerine görüşmelere başlanmıştır. İZİ Bilişim Teknolojileri Limited'in "JOKE COİN" kripto varlığının lansmanı, Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, ünlü futbolcularımızın ve değerli iş insanlarının katılımı ile 25.02.2022 tarihinde 13.00-15.00 saatleri arasında, Galatasaray TV'de yayınlanmak üzere KKTC Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumunda turnuva etkinliği ve akabinde 42. Street Mall&Residence Alsancak-Lapta' da 26.02.2022 tarihinde 19.45-23.00 saatleri arasında, Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, iş insanlarının katılımı ile kokteyl&yemek etkinliğiyle düzenlenecektir. Bahsi geçen Lansman etkiliğinde şirketimizin katkı ve katılım göstereceği kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002490
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