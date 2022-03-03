***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01.02.2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamadaFabrikamızın daha verimli çalışması için dokuma tezgahları ve doğal gaz katı yakıt dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak revizyon başlatmış olup, çalışmaların ardından 04.03.2022 tarihinde sabah 07.00 den itibaren tekrar üretime başlanacaktır.Bu dönüşüme destek veren tüm çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.Kamuoyunun bilgisine sunarız..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006881BIST