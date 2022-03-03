***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 17:19
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.02.2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamada
Fabrikamızın daha verimli çalışması için dokuma tezgahları ve doğal gaz katı yakıt dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak revizyon başlatmış olup, çalışmaların ardından 04.03.2022 tarihinde sabah 07.00 den itibaren tekrar üretime başlanacaktır.
Bu dönüşüme destek veren tüm çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006881
BIST
17:472.015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 28,54
|Açılış
|: 2.009
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|Önceki Kapanış
|: 1.986
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2.047
En Düşük
2.009
17:4714,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0192
|Açılış
|: 14,1250
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|Önceki Kapanış
|: 14,0600
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14,1545
En Düşük
13,9691
17:4715,6972
En Yüksek
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|Açılış
|: 15,6600
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|Önceki Kapanış
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15,7828
En Düşük
15,5464
17:47875,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,99
|Açılış
|: 875,25
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|Önceki Kapanış
|: 872,27
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881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.148.250.484
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.932.167
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.881.612
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.676.169
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KZBGY
|44,72
|12.416.946
|% -8,73
|
|KONKA
|10,38
|146.056.538
|% -6,32
|
|SANEL
|9,40
|9.429.376
|% -5,34
|
|KRDMD
|13,47
|4.046.231.774
|% 4,74
|
|THYAO
|25,96
|3.223.870.259
|% -0,08
|
|EREGL
|35,28
|3.052.871.879
|% 2,32
|
|ASELS
|23,82
|2.000.869.726
|% 3,75
|
|GARAN
|11,76
|1.689.558.202
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,47
|4.046.231.774
|% 4,74
|
|YKBNK
|3,66
|718.880.273
|% 0,27
|
|PETKM
|7,86
|1.262.170.105
|% 2,88
|
|GARAN
|11,76
|1.689.558.202
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,64
|346.001.261
|% 2,33
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1000
|14,1090
|% 0,14
|
|Euro
|15,6261
|15,6972
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,8029
|18,8972
|% -0,10
|
|Frank
|15,2804
|15,3724
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7452
|3,7640
|% 0,03
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,78
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,73
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,20
|
Seans Raporu
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17:58TSGYO
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY