***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 16:17
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından, Şirket sermayesine oranı % 5 in üzerinde olan hissedarlarımızın, Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açmış oldukları " Olağanüstü Genel Kurul Talebi " davası ile ilgili Niğde 3. Asliye hukuk mahkemesinin 2022/113 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu yapmak üzere SMM görevlendirilmesi yapılmış idi, Mahkeme tarafından görevlendirilmiş olan SMM, Olağanüstü Genel Kurul tarihi kararını 05 Ağustos 2022 olarak aldığını şirketimize 05 Temmuz 2002 tarihi itibariyle bildirmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler gündem maddeleri ve yer bilgileri süreç içerisinde kamu oyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041672
BIST
16:082.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,00
|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
|: 2.406
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2.426
En Düşük
2.387
16:0817,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
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|Açılış
|: 17,0350
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|Önceki Kapanış
|: 16,8450
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17,0624
En Düşük
16,7799
16:0817,4885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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17,6240
En Düşük
17,4582
16:08982,56
En Yüksek
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|: 0,49%
|| 4,79
|Açılış
|: 982,16
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:06
|GEREL
|4,55
|38.858.831
|% 8,33
|
|CANTE
|43,12
|39.723.568
|% 7,80
|
|GZNMI
|45,24
|28.560.263
|% 7,51
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|KRGYO
|8,66
|101.033.030
|% 6,52
|
|ULUSE
|207,00
|13.647.630
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,00
|3.087.145.923
|% -1,43
|
|EREGL
|26,08
|1.263.123.480
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,48
|1.130.746.808
|% 5,83
|
|SASA
|39,80
|1.090.885.452
|% -1,73
|
|SISE
|21,24
|1.070.715.857
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,84
|947.841.245
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|708.151.184
|% -0,70
|
|ODAS
|2,75
|402.271.373
|% 0,73
|
|TSKB
|1,98
|168.409.637
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,67
|746.285.506
|% 0,00
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0062
|17,0316
|% 1,22
|
|Euro
|17,4931
|17,5089
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,2939
|20,3957
|% 0,05
|
|Frank
|17,5344
|17,6401
|% 0,66
|
|Riyal
|4,5180
|4,5407
|% 1,16
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-13,15
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.588
|6.688
|49,00
|
|Tam
|6.570
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.216
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,54
|