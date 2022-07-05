Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 16:17
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ortaklarından, Şirket sermayesine oranı % 5 in üzerinde olan hissedarlarımızın, Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açmış oldukları " Olağanüstü Genel Kurul Talebi " davası ile ilgili Niğde 3. Asliye hukuk mahkemesinin 2022/113 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu yapmak üzere SMM görevlendirilmesi yapılmış idi, Mahkeme tarafından görevlendirilmiş olan  SMM, Olağanüstü Genel Kurul tarihi kararını 05 Ağustos 2022 olarak aldığını şirketimize 05 Temmuz 2002 tarihi itibariyle bildirmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler gündem maddeleri ve yer bilgileri süreç içerisinde kamu oyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041672


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:082.397
Değişim :  -0,37% |  -9,00
Açılış :  2.418  
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426 En Düşük
2.387
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEREL 4,55 38.858.831 % 8,33  
CANTE 43,12 39.723.568 % 7,80  
GZNMI 45,24 28.560.263 % 7,51  
UFUK 65,40 861.459 % 7,30  
KRGYO 8,66 101.033.030 % 6,52  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Dolar 17,0062 17,0316 % 1,22  
Euro 17,4931 17,5089 % -0,16  
Sterlin 20,2939 20,3957 % 0,05  
Frank 17,5344 17,6401 % 0,66  
Riyal 4,5180 4,5407 % 1,16  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -13,15  
Altın Gr. 984 984 6,36  
Cumhuriyet 6.588 6.688 49,00  
Tam 6.570 6.656 30,00  
Yarım 3.216 3.255 15,00  
Çeyrek 1.611 1.627 8,00  
Gümüş.Ons 19,57 19,59 -0,39  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 -0,04  
B. Petrol 111 111 -2,54  
Seans Raporu 16:06
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru