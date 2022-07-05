***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından, Şirket sermayesine oranı % 5 in üzerinde olan hissedarlarımızın, Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açmış oldukları " Olağanüstü Genel Kurul Talebi " davası ile ilgili Niğde 3. Asliye hukuk mahkemesinin 2022/113 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu yapmak üzere SMM görevlendirilmesi yapılmış idi, Mahkeme tarafından görevlendirilmiş olan SMM, Olağanüstü Genel Kurul tarihi kararını 05 Ağustos 2022 olarak aldığını şirketimize 05 Temmuz 2002 tarihi itibariyle bildirmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler gündem maddeleri ve yer bilgileri süreç içerisinde kamu oyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041672BIST