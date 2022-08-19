***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz maddi duran varlıklar içerisinde mevcut,Nigˆde I·li, Merkez I·lc¸esi, Koyunlu Ko¨yu¨, 458 Ada, 2 Parsel'de mukim 14856,39 metrekare Arsa vasıflı tas¸ınmaz- Nigˆde I·li, Merkez I·lc¸esi, Koyunlu Ko¨yu¨, 458 Ada, 3 Parsel'de mukim 102.815,63 metrekare Arsa vasıflı tas¸ınmaz- Nigˆde I·li, Merkez I·lc¸esi, Koyunlu Ko¨yu¨, 458 Ada, 4 Parsel ‘de mukim 172704,35 metrekare Fabrika Binaları ve Arsası vasıflı taşınmaz- Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü¨, 458 Ada, 5 Parsel ‘de mukim 101841,74 metrekare Fabrika Binaları ve Arsası vasıflı taşınmaz- Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, 458 Ada, 6 Parsel 'de mukim 39148,45 metrekare Fabrika Binaları ve Arsası vasıflı taşınmaz,- Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, 458 Ada, 7 Parsel 'de mukim 14624,89 metrekare Enerji Santrali, Pompa İstasyonu, Su Arıtma ve Arıtma Tesisi vasıflı taşınmaz içeren toplam 450 dönüm arazi üzerine imar tadili, proje geliştirme çalışmalarını hızlandırma ve proje finansmanı imkanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, Tera Portföy Yönetimi AŞ ile BİRKO Gayrimenkul Yatırım Fonu kurulması için ekte belirtilen sözleşme imzalanmıştır.İş bu Gayrimenkul Yatırım Fonu, TEFAS ( Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) üzerinden alınıp satılabilir ürün olması dışında fon paylarımızın teminat olma vasfıyla, ilgili atıl gayrimenkul portföyümüz, likit değere dönüşme şansına kavuşacaktır. Fon paylarının nitelikli yatırımcılara arz edilmesi durumunda şirketimiz likidite imkanına kavuşacak olup bu likidite ile banka ve kamu borçlarını tamamen kapatma şansı elde edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056990BIST