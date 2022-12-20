***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Koyunlu Halı Markamız ile ilgili Novva Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile katalog dışı yeni ürünlerin üretimi ve satışı konusunda 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 5 yıllığına Loyalty (sadakat müşteri bazlı marka kullanım) anlaşması yapılmıştır.Anlaşma gereğiMarka Kullanım hakkı konusunda anlaşma yapılan firma ile, 2023 Yılı için minimum 150.000 M2, 2024 Yılı için minimum 250.000 M2 (Jel Taban Halılar Hariç) satış hedefi belirlenmiştir.Üretilecek ürünlerden yapılacak olan satışlar için aylık ciro üzerinden 31.08.2023 tarihine kadar % 5, 01.09.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası aylık ciro üzerinden % 7,5, 01.01.2024 tarihinden itibaren sözleşme bitiş tarihi olan 01.01.2028 tarihine kadar aylık ciro üzerinden % 10 tutarında ödeme alınacaktır. Bahsi geçen oranlar Jel tabanlı ürünler için geçerli olmayıp Jel tabanlı ürünlerde ise cironun % 2 si şeklinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088855BIST