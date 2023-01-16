***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 21:47
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait olan Koyunlu Halı Markası kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile " ISTAR-HALI DESEN TASARIMI YARIŞMASI " konusunda sözleşme imzalanmıştır.
• Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile yürütülecek olan yarışmanın amacı,
• Türk Kültürü için önemini daima koruyan halı sanatının, tarihi, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,
• Küresel ve ulusal pazarda rekabet edebilecek Türk halı markalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
• Türk halı sektörünün markalaşmada ihtiyaç duyduğu yaratıcı, özgün, estetik, fonksiyonel ve moda yaratabilecek tasarımların geliştirilmesine ve sektöre bu özelliklere sahip ürünler tasarlayabilen tasarımcıların kazandırılmasına katkıda bulunmak.
• Üniversite-Sanayi ortaklığı ile Türk tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve işbirliği ruhunun oluşmasına katkıda bulunmak.
• Tasarımcı adaylarının gerçek iş koşullarını ve halı tasarım sürecini deneyimlemesine fırsat sunmak,
• Özverili, sabırlı ve yaratıcı çalışmalar ile başarıların ödüllendirilmesini sağlamaktır.
Yarışma Ödüllü Yarışma Olup, yarışmaya girecek olan desenler Koyunlu Halı Fabrikamızda dokunacak olup, yarışmaya çevrim içi (Online) başvurular 13 Ocak 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, yarışma sonunda "Koyunlu Halı Markamız " yepyeni desenleri kataloğuna kazandırmış olacaktır. Dereceye giren desenler için ödül töreni ise 10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Yarışma ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler http://www.ohu.edu.trlistaryarisma web sitesi üzerinden yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102729
BIST