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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 21:47
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimize ait olan Koyunlu Halı Markası kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile " ISTAR-HALI DESEN TASARIMI YARIŞMASI " konusunda sözleşme imzalanmıştır.
•             Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü  ile yürütülecek olan yarışmanın amacı,
•             Türk Kültürü için önemini daima koruyan halı sanatının, tarihi, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,
•             Küresel ve ulusal pazarda rekabet edebilecek Türk halı markalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
•             Türk halı sektörünün markalaşmada ihtiyaç duyduğu yaratıcı, özgün, estetik, fonksiyonel ve moda yaratabilecek tasarımların geliştirilmesine ve sektöre bu özelliklere sahip ürünler tasarlayabilen tasarımcıların kazandırılmasına katkıda bulunmak.
•             Üniversite-Sanayi ortaklığı ile Türk tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve işbirliği ruhunun oluşmasına katkıda bulunmak.
•             Tasarımcı adaylarının gerçek iş koşullarını ve halı tasarım sürecini deneyimlemesine fırsat sunmak,
•             Özverili,  sabırlı ve yaratıcı çalışmalar ile başarıların ödüllendirilmesini sağlamaktır.
Yarışma Ödüllü Yarışma Olup, yarışmaya girecek olan desenler Koyunlu Halı Fabrikamızda dokunacak olup,  yarışmaya çevrim içi (Online) başvurular 13 Ocak 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, yarışma sonunda  "Koyunlu Halı Markamız "  yepyeni desenleri kataloğuna kazandırmış olacaktır.  Dereceye giren desenler için ödül töreni ise 10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.  
Yarışma ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler http://www.ohu.edu.trlistaryarisma web sitesi üzerinden yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102729


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