***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait olan Koyunlu Halı Markası kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile " ISTAR-HALI DESEN TASARIMI YARIŞMASI " konusunda sözleşme imzalanmıştır.• Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile yürütülecek olan yarışmanın amacı,• Türk Kültürü için önemini daima koruyan halı sanatının, tarihi, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,• Küresel ve ulusal pazarda rekabet edebilecek Türk halı markalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,• Türk halı sektörünün markalaşmada ihtiyaç duyduğu yaratıcı, özgün, estetik, fonksiyonel ve moda yaratabilecek tasarımların geliştirilmesine ve sektöre bu özelliklere sahip ürünler tasarlayabilen tasarımcıların kazandırılmasına katkıda bulunmak.• Üniversite-Sanayi ortaklığı ile Türk tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve işbirliği ruhunun oluşmasına katkıda bulunmak.• Tasarımcı adaylarının gerçek iş koşullarını ve halı tasarım sürecini deneyimlemesine fırsat sunmak,• Özverili, sabırlı ve yaratıcı çalışmalar ile başarıların ödüllendirilmesini sağlamaktır.Yarışma Ödüllü Yarışma Olup, yarışmaya girecek olan desenler Koyunlu Halı Fabrikamızda dokunacak olup, yarışmaya çevrim içi (Online) başvurular 13 Ocak 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, yarışma sonunda "Koyunlu Halı Markamız " yepyeni desenleri kataloğuna kazandırmış olacaktır. Dereceye giren desenler için ödül töreni ise 10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.Yarışma ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler http://www.ohu.edu.trlistaryarisma web sitesi üzerinden yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102729BIST