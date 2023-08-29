***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Vergi ve SGK borcu, süresi içerisinde yaptığımız başvuru kapsamında daha önce yapılandırılmış olup, vergi ve SGK borcumuzun ilk 2 taksitinin ödemesi ilgili kurumlara süresi içerisinde ödemesi gerçekleştirilmiştir.Vergi yapılandırması 12 dosya olup, yapılandırılan borç tutarı 17.159.721,66 TL dir. Yapılandırma kapsamında vergi borcu nedeniyle kamu tarafından vazgeçilen gecikme zammı tutarı yaklaşık 7.350.000 TL olup, SGK borcundan dolayı da kamu tarafından vazgeçilen gecikme zammı tutarı yaklaşık 1.250.000.- TL dir. Her iki borç için bir dosyanın taksit tablosu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Not: Vergi ve SGK Borcu Yapılandırma Tabloları Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190189BIST