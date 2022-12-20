***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Tahsisli Sermaye Artırımı, 31.01.2023 Tarihinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurulun Onayına Sunulacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 160.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri