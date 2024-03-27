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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

27.03.2024 16:50
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - E


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili 26.03.2024 tarihinde KAP ‘ta yayınlanan " Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Raporu " sehven taslak rapor olarak yayınlanmış olup,  raporumuzun yenisi *.PDF olarak ekte sunulmuştur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur..
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş FON KULLANIM RAPORU 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca 
23.10.2023İTİBARİYLE  
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş - 
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR
 I 
RAPORUN AMACI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. 
Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.
II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş'nin, Nurhan OKALİN'e yapılan sermaye tahsisinden elde edilecek gelirlerinin kullanım yerleri işbu raporda açıklanmıştır.
İşbu rapor tarihi itibariyle, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda belirtilmiştir: 
a) Banka Borçları 
Şirketimizin bankalara olan borçları için toplam sermaye artırımından % 40, 40.000.000.- TL pay ayrılmış olup ayrılan bu payın % 37,5, 15.000.000.-TL kısmı Garanti Bankasına, % 62,5, 25.000.000.- TL, kısmı ise ODEABANK'a olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacaktır.
 b) Personel Alacakları 
Şirketimizin işten ayrılan/çıkan personellere olan borçları için toplam sermaye artırımından % 7,5, 7.500.000.- TL pay ayrılmış olup, bu borcun ödenmesinde kullanılacaktır.
c) Resmi Kurumlara Olan Borçlar 
Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan Borçları yapılandırılmış olup, yapılandırılan borçların ilk 2 taksitleri ödenmiştir. Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan borçları için toplam sermaye artırımından % 12,73, 12.730.000.- TL pay ayrılmış olup, elde edilecek fon ile geriye kalan yapılandırma borçları taksitler halinden ödenmeye devam edilecektir. 
 d) Hammadde Alımı 
Şirketimizin sürdürülebilirliğini artıracak işletmemizin ihtiyacı olan hammadde iplik ve sair malzemeler için toplam sermaye artırımından % 25, 25.000.000.-TL pay ayrılmış olup, ayrılan bu fon hammadde alımında kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. 
e) Salix Yatırım Holding A.Ş ye olan borçların ödemesi için %13,5 oranında 13.529.026 TL borcun ödenmesi planlanmaktadır. 
f) Diğer Borçlar 
Şirketimizin diğer borçlar kaleminde bulunan borçları için, toplam sermaye artırımından % 1,24, 1.240.974.- TL pay ayrılmış olup, ödenecek borçların detayları aşağıda verilmiştir. 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü borçları Tedarikçi taraf borçları Ticari borçlar 
III. SONUÇ 
Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibariyle olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı yaklaşık 100.000.000, TL olarak hesaplanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımında yukarıda belirtilen borç ödeme planlarına sadık kalmak suretiyle, borç ödemelerinde kullanılacaktır. 
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanç. A.Ş 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263231


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