Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2023 19:09
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY OKALİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 05.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
TUGAY FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 05.11.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA CÖNGER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.11.2022 İcrada Görevli Değil 0.0126 Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.11.2022 İcrada Görevli Değil 0.000241 Bağımsız Üye Değil
ATİLLA BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.11.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103278


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.422
Değişim :  0,71% |  38,20
Açılış :  5.371  
Önceki Kapanış :  5.384  
En Yüksek
5.453 En Düşük
5.349
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 38,50 2.567.681 % 10,00  
SDTTR 100,20 181.970.478 % 9,99  
TNZTP 16,31 116.275.114 % 9,98  
FLAP 15,99 452.101.480 % 9,97  
PKART 26,04 16.373.468 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7912 18,7941 % -0,03  
Euro 20,2908 20,3000 % 0,06  
Sterlin 23,1841 23,3004 % 0,27  
Frank 20,4299 20,5529 % 0,06  
Riyal 4,9885 5,0135 % 0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 15,79  
Altın Gr. 1.160 1.160 9,85  
Cumhuriyet 7.807 7.925 -32,00  
Tam 7.864 7.933 54,00  
Yarım 3.832 3.882 26,00  
Çeyrek 1.922 1.941 13,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 0,14  
Gümüş Gr. 14,28 14,31 0,12  
B. Petrol 85,86 85,86 0,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru