***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY OKALİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 05.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilTUGAY FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 05.11.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA CÖNGER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.11.2022 İcrada Görevli Değil 0.0126 Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.11.2022 İcrada Görevli Değil 0.000241 Bağımsız Üye DeğilATİLLA BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.11.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103278BIST