***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
23.02.2022 09:29
***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [BRKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
23/02/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
BRKO.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003652
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
0
En Düşük
0
18:0513,7862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0163
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
18:0515,6211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0225
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
18:05840,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,00
|Açılış
|: 840,64
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNGYO
|5,97
|96.430.649
|% 0,00
|
|LKMNH
|15,08
|56.326.610
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|760.364
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,55
|7.106.825
|% 0,00
|
|HUBVC
|9,06
|4.685.558
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,97
|96.430.649
|% 0,00
|
|LKMNH
|15,08
|56.326.610
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|760.364
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,55
|7.106.825
|% 0,00
|
|HUBVC
|9,06
|4.685.558
|% 0,00
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% 0,00
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7797
|13,7868
|% -0,11
|
|Euro
|15,6023
|15,6206
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,6804
|18,7741
|% -0,07
|
|Frank
|14,9051
|14,9948
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6615
|3,6798
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,51
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-0,23
|