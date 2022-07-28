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***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

28.07.2022 10:49
***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
28/07/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
28/07/2022
Sıra Açma Saati
11:15
Açıklamalar

BRKO.E pay sırası, Şirketin 28/07/2022 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin talep edilen açıklamanın Şirket tarafından KAP'ta yapılmış olmasına istinaden saat 11:15'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048449


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