***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
28.07.2022 10:49
***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
28/07/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
28/07/2022
Sıra Açma Saati
11:15
Açıklamalar
BRKO.E pay sırası, Şirketin 28/07/2022 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin talep edilen açıklamanın Şirket tarafından KAP'ta yapılmış olmasına istinaden saat 11:15'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048449
BIST
11:542.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,43
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
11:5417,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9351
En Düşük
17,8370
11:5418,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0911
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
11:541.005,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.005,70
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:52
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|CLEBI
|326,60
|85.845.369
|% 8,87
|
|KLRHO
|18,43
|24.862.071
|% 8,41
|
|LIDFA
|9,83
|97.100.066
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,70
|10.310.255
|% -7,16
|
|FENER
|51,10
|161.293.357
|% -6,41
|
|PEGYO
|2,18
|25.850.202
|% -5,22
|
|MIPAZ
|7,80
|16.899.289
|% -4,06
|
|THYAO
|50,60
|1.507.581.455
|% 1,81
|
|SISE
|21,56
|942.190.680
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,24
|667.040.756
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|586.747.612
|% -0,83
|
|EREGL
|27,46
|442.173.657
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,24
|667.040.756
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|586.747.612
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|179.111.502
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|222.198.869
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,22
|348.157.623
|% 1,75
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9255
|17,9303
|% 0,29
|
|Euro
|18,3323
|18,3645
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,7796
|21,8888
|% 0,50
|
|Frank
|18,6449
|18,7572
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7569
|4,7807
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|12,18
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.752
|6.814
|23,00
|
|Yarım
|3.290
|3.331
|11,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,21
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,71
|