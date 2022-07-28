***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [BRKO]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıBİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi28/07/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi28/07/2022Sıra Açma Saati11:15AçıklamalarBRKO.E pay sırası, Şirketin 28/07/2022 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin talep edilen açıklamanın Şirket tarafından KAP'ta yapılmış olmasına istinaden saat 11:15'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048449BIST