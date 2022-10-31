***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 15:30
***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRKO
Açıklamalar Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. San. A.Ş. ile ilgili olarak Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075286
BIST
15:273.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 56,38
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:2718,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:2718,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0612
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:27980,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 981,11
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:23
|AKCNS
|44,00
|103.930.080
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|266.075.704
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|874.657.544
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.040.107
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|117.529.581
|% -7,88
|
|MZHLD
|128,70
|24.883.127
|% -7,87
|
|CEOEM
|13,68
|36.811.139
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,25
|4.110.765.935
|% 2,37
|
|SASA
|118,70
|2.040.799.943
|% 8,60
|
|AKBNK
|14,42
|1.910.267.618
|% -1,77
|
|SISE
|32,92
|1.564.349.699
|% 1,17
|
|YKBNK
|8,95
|1.534.809.412
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,39
|948.321.464
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,95
|1.534.809.412
|% 0,79
|
|ISCTR
|9,04
|1.286.492.542
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,03
|275.335.523
|% -0,98
|
|AKBNK
|14,42
|1.910.267.618
|% -1,77
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6149
|18,6195
|% 0,21
|
|Euro
|18,4633
|18,4727
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,4043
|21,5116
|% -0,52
|
|Frank
|18,5405
|18,6522
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,22
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,75
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.606
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
|