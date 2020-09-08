***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2020 09:10
***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Türkeş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873870
BIST
10:391.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:397,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4743
En Düşük
7,4364
10:398,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8356
En Düşük
8,7918
10:39463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.201.228
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|43.317.624
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|4.931.184
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|3.726.058
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,28
|251.831.960
|% 8,08
|
|FENER
|44,54
|191.434.866
|% 9,38
|
|TSPOR
|6,33
|162.305.534
|% 6,93
|
|BJKAS
|3,92
|124.880.515
|% 7,10
|
|THYAO
|10,89
|124.087.326
|% 1,21
|
|GSRAY
|4,28
|251.831.960
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,85
|78.284.760
|% 1,65
|
|BJKAS
|3,92
|124.880.515
|% 7,10
|
|YGYO
|0,94
|27.688.277
|% 2,17
|
|TSPOR
|6,33
|162.305.534
|% 6,93
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4700
|7,4728
|% 0,25
|
|Euro
|8,8271
|8,8315
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7755
|9,8245
|% -0,06
|
|Frank
|8,1031
|8,1519
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9850
|1,9949
|% 0,22
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,29
|