***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2021 14:26
***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Türkeş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954661
BIST
15:441.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:448,4333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:4410,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0520
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:44494,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,77
|Açılış
|: 494,82
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ISGSY
|10,67
|34.808.389
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.372.595
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.538.606
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.577.183
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|177.631.669
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.342.921
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.825.413
|% -3,47
|
|CEOEM
|8,34
|20.235.394
|% -3,36
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,04
|1.508.710.036
|% 2,03
|
|THYAO
|12,76
|556.925.711
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,41
|477.265.797
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,91
|440.813.564
|% 1,54
|
|SISE
|7,84
|329.804.495
|% 0,64
|
|GARAN
|9,04
|1.508.710.036
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,47
|263.400.655
|% 0,41
|
|CEMAS
|1,38
|137.943.916
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,41
|477.265.797
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,82
|113.340.087
|% 1,11
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4299
|8,4333
|% 0,34
|
|Euro
|10,0257
|10,0316
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,7274
|11,7862
|% 0,62
|
|Frank
|9,3069
|9,3630
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2435
|2,2547
|% 0,44
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|
Seans Raporu
15:44
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15:57IDGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 539 adet işlem
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15:56GSDDE
Yüzde 5.54 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 323 adet işlem
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15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 46 artarak (% 0.44 ) 1, 250
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15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, BRKO, DAGI, ISGSY, KTSKR, FMIZP, ORMA, IDGYO
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15:55
TGSAS, GSDDE, CELHA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında