***BRKO* *KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
08.11.2021 17:57
***BRKO******KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [KUYAS, BRKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Kuyaş Yatırım A.Ş. (24.11.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
(30.11.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975848
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0444
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05568,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,69
|Açılış
|: 568,66
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.671.702
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.680
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|16.533.662
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.416.407
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|133.752.989
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|257.264
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.808.008
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.145.183.929
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.087.936.602
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.518.563.148
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|982.698.352
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|969.608.455
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.518.563.148
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|515.951.069
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.145.183.929
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|653.477.752
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.087.936.602
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7060
|9,7097
|% 0,32
|
|Euro
|11,2577
|11,2636
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1226
|13,1884
|% 0,74
|
|Frank
|10,5733
|10,6370
|% 0,05
|
|Riyal
|2,5805
|2,5934
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|3,46
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem