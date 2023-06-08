***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.06.2023 14:23
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 14.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 14.500.000.000.-TL (On Dört Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Başvuruya ilişkin Kurul onayına sunulan dokümanlara web sitemizden (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/ ) ulaşabilirsiniz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157184
BIST
15:295.491
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -69,78
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:2923,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1430
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:2925,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,5284
|Açılış
|: 25,1500
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|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:291.465,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,00
|Açılış
|: 1.465,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.466,22
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.860.413
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.203.388
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.026.840
|% 9,95
|
|VKFYO
|13,07
|6.634.868
|% 9,92
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|46.677.613
|% -9,97
|
|OTTO
|130,00
|1.312.100
|% -7,14
|
|EKIZ
|15,83
|749.792
|% -6,66
|
|EUKYO
|5,40
|10.341.063
|% -6,41
|
|EKGYO
|7,84
|2.161.651.377
|% -1,63
|
|KOZAL
|24,40
|1.410.849.037
|% -2,24
|
|ALFAS
|379,50
|1.383.743.474
|% 2,62
|
|EUPWR
|91,05
|898.852.203
|% 2,07
|
|HALKB
|13,37
|847.498.507
|% 0,22
|
|IHLGM
|1,06
|46.515.409
|% -1,85
|
|ODAS
|6,76
|293.045.181
|% -2,73
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|PSGYO
|7,07
|207.415.925
|% 2,17
|
|AHGAZ
|7,75
|211.688.480
|% -1,27
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3888
|23,3983
|% 0,61
|
|Euro
|25,3236
|25,4730
|% 2,12
|
|Sterlin
|29,1044
|29,2504
|% 0,91
|
|Frank
|25,7420
|25,8971
|% 1,13
|
|Riyal
|6,2182
|6,2493
|% 0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
Seans Raporu
15:29
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 09 kaybederek (% -1.11 ) 6, 146
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15:41XU100
Endeks 5, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 58, 840.00 milyon TL de
-
15:39KLRHO
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 014, 579 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 642.00 milyon TL de
-
15:32IHEVA
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 320 adet işlem