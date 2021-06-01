***BRKT* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***BRKT******KTKVK******EKTVK******DNFIN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DNFIN, EKTVK, KTKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/06/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62134 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62190 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62190 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621A4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621A4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621B2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621B2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621C0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621C0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939391BIST