***BRKT* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
01.06.2021 17:30
***BRKT******KTKVK******EKTVK******DNFIN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DNFIN, EKTVK, KTKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62134 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62190 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62190 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621A4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621A4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621B2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621B2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621C0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621C0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939391
BIST