***BRKVY* *DNA* *TKNSA* *ULUFA* *ATAGY* *MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.11.2023 08:59
***BRKVY******DNA******TKNSA******ULUFA******ATAGY******MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, BRKVY, TKNSA, ULUFA]
İlgili Fonlar [DNA, MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216145
BIST
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13:317.786
En Düşük
|Değişim
|: -0,96%
|| -75,15
|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.752
En Yüksek
7.855
13:3128,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0527
|Açılış
|: 28,5450
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|Önceki Kapanış
|: 28,5650
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28,5392
En Düşük
28,3872
13:3130,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4456
13:311.783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.783,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:29
|REEDR
|24,42
|1.008.654.818
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.639.606
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.387.926.511
|% 6,13
|
|THYAO
|226,00
|2.508.518.256
|% -1,14
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|BRSAN
|829,50
|1.632.077.378
|% 2,41
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|EKGYO
|6,82
|646.103.723
|% -1,73
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|IHLAS
|1,19
|85.788.903
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,98
|1.196.749.983
|% -0,29
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5000
|28,5035
|% 0,19
|
|Euro
|30,5212
|30,5582
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,9317
|35,1069
|% 0,22
|
|Frank
|31,5297
|31,7196
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5766
|7,6146
|% 0,21
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|867,53
|869,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,77
|1.038,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,28
|80,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,56
|1.947,83
|% 0,66
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