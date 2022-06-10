***BRLSM* *GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BRLSM******GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRLSM, GRNYO13.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBIRLESIM MUHENDISLIK BRLSM 0,0439542 0,0395587GARANTI YAT. ORT. GRNYO 0,0106666 0,0106666Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036745BIST