***BRLSM* *RNPOL* *DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2022 23:19
***BRLSM******RNPOL******DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [RNPOL, BRLSM, DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RNPOL.E, BRLSM.E ve DOKTA.E payları 23/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081690
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1158
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1922
En Düşük
19,0421
18:051.040,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.040,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6185
|% -0,01
|
|Euro
|19,1655
|19,1923
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,0607
|22,1713
|% 0,54
|
|Frank
|19,4655
|19,5827
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,73
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.969
|7.052
|-20,00
|
|Yarım
|3.385
|3.448
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.723
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,11
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,12
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de