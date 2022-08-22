***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.07.2022Tescil Tarihi19.08.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.08.2022 - 10644AçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 19.08.2022 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 22.08.2022 tarihinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057598BIST