***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 18:08
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133966
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
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4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2380
En Yüksek
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|: 19,6550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,2141
18:0521,0559
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
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1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2406
|19,2532
|% 0,01
|
|Euro
|20,9617
|21,0808
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,8442
|23,9638
|% -0,09
|
|Frank
|21,1810
|21,3086
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1166
|5,1423
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,14
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.518
|8.604
|41,00
|
|Yarım
|4.160
|4.210
|20,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,47
|0,00
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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