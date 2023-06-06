***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2023 18:09
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2023
Tescil Tarihi
02.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.06.2023 - 10845
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.
Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 02.06.2023 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 05.06.2023 tarihinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156542
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2630
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1541
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,37
|Açılış
|: 1.358,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5166
|21,5258
|% 1,27
|
|Euro
|23,1015
|23,1097
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,6622
|26,7959
|% 1,19
|
|Frank
|23,6162
|23,7585
|% 1,09
|
|Riyal
|5,7215
|5,7502
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,39
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.515
|4.617
|92,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|-0,44
|
Seans Raporu
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