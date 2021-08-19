***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2021 18:12
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959326
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
18:0510,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
18:05489,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,69
|Açılış
|: 489,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.153.501
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.677.788
|% 17,01
|
|DOBUR
|22,98
|3.509.760
|% 12,76
|
|ESCAR
|20,24
|92.475.272
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.357.066
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.130
|% -9,95
|
|MERIT
|15,30
|1.051.610
|% -9,63
|
|BRYAT
|382,40
|133.480.525
|% -7,97
|
|SUMAS
|77,05
|519.693
|% -7,72
|
|VAKKO
|10,52
|40.306.514
|% -7,64
|
|GARAN
|9,28
|1.069.198.796
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,70
|780.482.823
|% -4,23
|
|EREGL
|18,57
|605.177.760
|% -2,52
|
|SISE
|8,68
|601.722.585
|% 0,70
|
|THYAO
|12,18
|595.549.605
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,85
|405.267.625
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|203.982.421
|% 5,93
|
|HALKB
|4,89
|243.273.245
|% 0,62
|
|TRGYO
|3,84
|148.430.073
|% 1,86
|
|CEMAS
|1,25
|25.642.164
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5414
|8,5459
|% 1,16
|
|Euro
|9,9951
|10,0047
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,5960
|11,6541
|% 0,08
|
|Frank
|9,2346
|9,2902
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2629
|2,2743
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
18:05
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