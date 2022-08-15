***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
15.08.2022 18:15
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055557
BIST
10:032.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 21,36
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:0317,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:0318,2263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0276
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2118
10:031.027,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.027,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SODSN
|26,22
|844.493
|% 6,07
|
|YATAS
|16,39
|58.697.765
|% 4,25
|
|GESAN
|71,50
|189.413.445
|% 3,92
|
|UTPYA
|13,68
|801.372
|% 2,70
|
|MANAS
|26,70
|2.777.067
|% 2,38
|
|GZNMI
|56,60
|81.376.542
|% -9,94
|
|ODAS
|4,35
|1.668.958.134
|% -2,03
|
|AYES
|32,64
|1.213.634
|% -1,09
|
|KFEIN
|22,02
|17.931.983
|% -0,63
|
|HATEK
|7,56
|15.224.370
|% -0,40
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|ODAS
|4,35
|1.668.958.134
|% -2,03
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|ODAS
|4,35
|1.668.958.134
|% -2,03
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9663
|% 0,05
|
|Euro
|18,2135
|18,2278
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,5747
|21,6829
|% -0,07
|
|Frank
|18,8983
|19,0122
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% -0,01
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.957
|1,00
|
|Yarım
|3.359
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-1,07
|