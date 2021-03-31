***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 18:15
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Diğer Düzeltmeler
-7.740.398 7.740.398
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.535.243 -348.958 252.843 -16.566.001 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
446.355 -32.950 -10.663.372 -10.249.967 -121 -10.250.088
Dönem Karı (Zararı)
-10.663.372 -10.663.372 -121 -10.663.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
446.355 -32.950 413.405 413.405
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.663.372 10.663.372 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.598 -29.340 -10.867.748 -34.878.686 68 -34.878.618
Dönem Karı (Zararı)
0 -10.867.748 -10.867.748 68 -10.867.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.598 -29.340 -24.010.938 -24.010.938
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.439.763 814.616
Dönem Karı (Zararı)
-10.867.680 -10.663.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.867.680 -10.663.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.685.752 10.534.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 144.264 134.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
193.598 -85.080
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.481
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 159.117 -85.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.073 78.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.447 87.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.374 -8.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.142.728 11.932.769
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -541 -7.721
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 9.137.386 11.940.490
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 5.883 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
443.509
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.969.555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.969.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 199.089 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.808 943.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
441.093 371.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 441.093 371.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-314 83.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -314 83.783
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -18.785 -39.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 7.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.436 279.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -13.436 279.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 100.137
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.752 247.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.752 247.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -780.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.377 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 5.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.439.736 814.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.015.540 -1.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.227
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -9.227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 55.014.999
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
541 7.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.548.873 -27.368.411
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.689.874 -37.707.970
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -31.968
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -56.657.906 -37.707.970
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13 12.278.387 22.280.049
Ödenen Faiz
13-21 -9.137.386 -11.940.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.904 -26.555.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.904 -26.555.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.469 26.631.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.373 76.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.373 76.469
Ticari Alacaklar
1.131.778 1.581.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.131.778 1.581.810
Diğer Alacaklar
1.181 7.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.181 7.743
Stoklar
8 69.933 85.629
Peşin Ödenmiş Giderler
66.715 73.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 66.715 73.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 1.373 1.346
Diğer Dönen Varlıklar
150 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 150 0
ARA TOPLAM
1.374.503 1.826.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.374.503 1.826.894
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.117
Diğer Alacaklar
9.027 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 9.027 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 0 64.432.585
Maddi Duran Varlıklar
10 10.723 14.810.761
Arazi ve Arsalar
0 14.602.185
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 3.355
Binalar
0 166.987
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.912 3.704
Mobilya ve Demirbaşlar
7.811 34.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 164.729 250.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 40.745 62.701
Diğer Haklar
22.574 42.370
Bilgisayar Yazılımları
18.171 20.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.028.865 7.740.398
Diğer Duran Varlıklar
670.280 675.807
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 670.280 675.807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.924.369 88.133.620
TOPLAM VARLIKLAR
5.298.872 89.960.514
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.382 54.960
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 79.382 54.960
Banka Kredileri
5 79.382 54.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.980 126.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.980 126.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 137.980 126.167
Ticari Borçlar
462.535 479.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 332.009 338.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 130.526 140.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 206.902 106.765
Diğer Borçlar
11.426.356 55.804.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13,24 11.424.604 55.804.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 1.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
107.576 888.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 107.576 888.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
154.937 175.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 82.785 102.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 72.152 73.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
12.575.668 57.635.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.575.668 57.635.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 35.604 103.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.604 103.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 35.604 103.807
Uzun Vadeli Karşılıklar
179.639 123.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 179.639 123.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.028.865 7.740.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.244.108 7.967.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.819.776 65.602.800
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-10.526.985 24.351.701
Ödenmiş Sermaye
16.1 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
16.2 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-411.248 23.599.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-411.248 23.599.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3.1 -411.248 -381.908
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3.2 0 23.981.598
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.4 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.5 -35.938.883 -25.275.511
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.867.748 -10.663.372
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.081 6.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-10.520.904 24.357.714
TOPLAM KAYNAKLAR
5.298.872 89.960.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.998.046 3.275.709
Satışların Maliyeti
17 -1.146.228 -1.526.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.851.818 1.748.750
BRÜT KAR (ZARAR)
1.851.818 1.748.750
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.043.134 -762.003
Pazarlama Giderleri
18 -1.182.488 -1.422.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 187.290 354.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -124.809 -181.278
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.311.323 -263.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 2.108.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -341.454 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.652.777 1.844.999
Finansman Gelirleri
21 541 250.951
Finansman Giderleri
21 -9.215.444 -12.759.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.867.680 -10.663.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.867.680 -10.663.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.867.680 -10.663.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68 -121
Ana Ortaklık Payları
-10.867.748 -10.663.372
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.010.938 413.405
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9,10 -23.981.598 446.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -29.340 -32.950
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.010.938 413.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.878.618 -10.250.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68 -121
Ana Ortaklık Payları
-34.878.686 -10.249.967
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922303
BIST