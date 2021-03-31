***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Diğer Düzeltmeler-7.740.398 7.740.398Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.535.243 -348.958 252.843 -16.566.001 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Transferler-8.709.510 8.709.510 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)446.355 -32.950 -10.663.372 -10.249.967 -121 -10.250.088Dönem Karı (Zararı)-10.663.372 -10.663.372 -121 -10.663.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)446.355 -32.950 413.405 413.405Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.663.372 10.663.372 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.981.598 -29.340 -10.867.748 -34.878.686 68 -34.878.618Dönem Karı (Zararı)0 -10.867.748 -10.867.748 68 -10.867.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.981.598 -29.340 -24.010.938 -24.010.938Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.439.763 814.616Dönem Karı (Zararı)-10.867.680 -10.663.493Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.867.680 -10.663.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.685.752 10.534.860Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 144.264 134.413Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler193.598 -85.080Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 34.481Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 159.117 -85.080Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.073 78.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 7.447 87.270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.374 -8.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.142.728 11.932.769Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -541 -7.721Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 9.137.386 11.940.490Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 5.883 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler443.509Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.969.555Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -1.969.555Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 199.089 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-257.808 943.249Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler441.093 371.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 441.093 371.816Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-314 83.783İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -314 83.783Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -18.785 -39.858Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 7.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.436 279.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -13.436 279.552Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 100.137Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.752 247.956İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.752 247.956Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -780.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.377 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 5.377Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.439.736 814.616Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -27YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI55.015.540 -1.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.227Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -9.227Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 55.014.999Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz541 7.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.548.873 -27.368.411Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.689.874 -37.707.970Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -31.968Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 -56.657.906 -37.707.970İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış13 12.278.387 22.280.049Ödenen Faiz13-21 -9.137.386 -11.940.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.904 -26.555.301Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-120NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.904 -26.555.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 76.469 26.631.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.373 76.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.373 76.469Ticari Alacaklar1.131.778 1.581.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.131.778 1.581.810Diğer Alacaklar1.181 7.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.181 7.743Stoklar8 69.933 85.629Peşin Ödenmiş Giderler66.715 73.897İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 66.715 73.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 1.373 1.346Diğer Dönen Varlıklar150 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 150 0ARA TOPLAM1.374.503 1.826.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.374.503 1.826.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.117Diğer Alacaklar9.027 2.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 9.027 2.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 0 64.432.585Maddi Duran Varlıklar10 10.723 14.810.761Arazi ve Arsalar0 14.602.185Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 3.355Binalar0 166.987Tesis, Makine ve Cihazlar2.912 3.704Mobilya ve Demirbaşlar7.811 34.530Kullanım Hakkı Varlıkları10 164.729 250.100Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 40.745 62.701Diğer Haklar22.574 42.370Bilgisayar Yazılımları18.171 20.331Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.028.865 7.740.398Diğer Duran Varlıklar670.280 675.807İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 670.280 675.807TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.924.369 88.133.620TOPLAM VARLIKLAR5.298.872 89.960.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar79.382 54.960İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 79.382 54.960Banka Kredileri5 79.382 54.960Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.980 126.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.980 126.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 137.980 126.167Ticari Borçlar462.535 479.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,24 332.009 338.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 130.526 140.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 206.902 106.765Diğer Borçlar11.426.356 55.804.123İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13,24 11.424.604 55.804.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 1.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)107.576 888.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 107.576 888.390Kısa Vadeli Karşılıklar154.937 175.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 82.785 102.420Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 72.152 73.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM12.575.668 57.635.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.575.668 57.635.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 35.604 103.807İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.604 103.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 35.604 103.807Uzun Vadeli Karşılıklar179.639 123.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 179.639 123.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.028.865 7.740.398TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.244.108 7.967.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.819.776 65.602.800ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.526.985 24.351.701Ödenmiş Sermaye16.1 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları16.2 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-411.248 23.599.690Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-411.248 23.599.690Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3.1 -411.248 -381.908Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3.2 0 23.981.598Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.4 252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.5 -35.938.883 -25.275.511Net Dönem Karı veya Zararı-10.867.748 -10.663.372Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.081 6.013TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-10.520.904 24.357.714TOPLAM KAYNAKLAR5.298.872 89.960.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.998.046 3.275.709Satışların Maliyeti17 -1.146.228 -1.526.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.851.818 1.748.750BRÜT KAR (ZARAR)1.851.818 1.748.750Genel Yönetim Giderleri18 -2.043.134 -762.003Pazarlama Giderleri18 -1.182.488 -1.422.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 187.290 354.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -124.809 -181.278ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.311.323 -263.039Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 2.108.038Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -341.454 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.652.777 1.844.999Finansman Gelirleri21 541 250.951Finansman Giderleri21 -9.215.444 -12.759.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.867.680 -10.663.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.867.680 -10.663.493DÖNEM KARI (ZARARI)-10.867.680 -10.663.493Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar68 -121Ana Ortaklık Payları-10.867.748 -10.663.372Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.010.938 413.405Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9,10 -23.981.598 446.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -29.340 -32.950Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.010.938 413.405TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.878.618 -10.250.088Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar68 -121Ana Ortaklık Payları-34.878.686 -10.249.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922303BIST