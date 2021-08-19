***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -24.232 -30.009.807 -35.500.017 175 -35.499.842Dönem Karı (Zararı)-5.465.978 -30.009.807 -35.475.785 175 -35.475.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.232 -24.232 -24.232Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -406.140 252.843 -35.525.478 -30.009.807 -10.734.911 6.188 -10.728.723Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Transferler-10.867.748 10.867.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 36.111 -1.441.758 -1.405.647 -123 -1.405.770Dönem Karı (Zararı)0 -1.441.758 -1.441.758 -123 -1.441.881Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.111 36.111 36.111Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -375.137 252.843 -46.806.631 -1.441.758 -11.932.632 5.958 -11.926.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.786 9.782Dönem Karı (Zararı)-1.441.881 -30.009.807Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.441.881 -5.891.015Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-24.118.792Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler319.979 29.674.951Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 95.711 21.702Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.144 68.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 79.144 68.479Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler145.124 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.827Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler169.951Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 29.584.770Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.058.628 386.899Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.370.502 356.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.370.502 356.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler58.854 9.884İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)58.854 9.884Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.391 -20.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.690 -33.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.749 -85.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.941 52.229Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.303.977 73.954İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.596.644 13.999İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)707.333 59.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.274 52.043Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.488 -42.261YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -55.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -55.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.050Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.032 -8.486Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4.032 -8.486Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4.032 -8.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.754 -53.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.754 -53.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.373 76.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.619 22.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.619 103.373Ticari Alacaklar2.332.329 1.131.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.332.329 1.131.778Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.181 1.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.181 1.181Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 113.324 69.933Peşin Ödenmiş Giderler4.125 66.715İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 4.125 66.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.373 1.373Diğer Dönen Varlıklar22.155 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 22.155 150ARA TOPLAM2.531.106 1.374.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.531.106 1.374.503DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9.027 9.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.027 9.027Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 0 0Maddi Duran Varlıklar11 6.929 10.723Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar2.912Mobilya ve Demirbaşlar7.811Kullanım Hakkı Varlıkları11 83.366 164.729Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.191 40.745Diğer Haklar