***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:13
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -14.141 -32.353.871 -37.833.990 126 -37.833.864
Dönem Karı (Zararı)
-5.465.978 -32.353.871 -37.819.849 126 -37.819.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.141 -14.141 -14.141
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -396.049 252.843 -35.525.478 -32.353.871 -13.068.884 6.139 -13.062.745
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Transferler
-10.867.748 10.867.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 30.476 -2.290.932 -2.260.456 -189 -2.260.645
Dönem Karı (Zararı)
0 -2.290.932 -2.290.932 -189 -2.291.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.476 30.476 30.476
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -380.772 252.843 -46.806.631 -2.290.932 -12.787.441 5.892 -12.781.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.141 5.071.304
Dönem Karı (Zararı)
-2.290.932 -32.353.871
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.290.932 -32.353.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.370 29.705.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 20.265 32.290
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.105 88.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 106.105 88.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 29.584.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.078.667 7.753.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.120 487.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-342.120 487.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.638 -13.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-142.638 -13.327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.434 -68.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.463 170.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.192 -73.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.729 244.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.740.322 7.177.632
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.911.910 7.031.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
828.412 146.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.895 5.104.286
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47.754 -32.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
137.388 -5.098.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.335 15.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.335 15.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 132.053 -5.130.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
132.053 -5.130.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 16.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.025 18.453
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6.025 18.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6.025 18.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.272 -8.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.272 -8.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.373 76.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.645 68.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 208.645 103.373
Ticari Alacaklar
1.460.775 1.131.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.460.775 1.131.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7.742 1.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.742 1.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 129.367 69.933
Peşin Ödenmiş Giderler
186.871 66.715
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 186.871 66.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.373 1.373
Diğer Dönen Varlıklar
22.632 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 22.632 150
ARA TOPLAM
2.017.405 1.374.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.017.405 1.374.503
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
2.465 9.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.465 9.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 5.388 10.723
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.912
Mobilya ve Demirbaşlar
7.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
55.577 164.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 25.815 40.745
Diğer Haklar
22.574
Bilgisayar Yazılımları
18.171
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.056.189 3.028.865
Diğer Duran Varlıklar
647.360 670.280
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 647.360 670.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.792.794 3.924.369
TOPLAM VARLIKLAR
5.810.199 5.298.872
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.407 79.382
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 85.407 79.382
Banka Kredileri
85.407 79.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.195 137.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.195 137.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 98.195 137.980
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
345.072 462.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 179.817 332.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 165.255 130.526
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 184.929 206.902
Diğer Borçlar
13.336.514 11.426.356
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 13.336.514 11.424.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.752
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.035.102 107.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.035.102 107.576
Kısa Vadeli Karşılıklar
185.526 154.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 113.374 82.785
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 72.152 72.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
15.270.745 12.575.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.270.745 12.575.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 35.604
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 35.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 35.604
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
264.814 179.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 264.814 179.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.056.189 3.028.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.321.003 3.244.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.591.748 15.819.776
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-12.787.441 -10.526.985
Ödenmiş Sermaye
17 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
17 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-380.772 -411.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -380.772 -411.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -46.806.631 -35.938.883
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.290.932 -10.867.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.892 6.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-12.781.549 -10.520.904
TOPLAM KAYNAKLAR
5.810.199 5.298.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.449.495 1.548.738 594.159 579.773
Satışların Maliyeti
18 -942.417 -671.094 -176.058 -331.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.507.078 877.644 418.101 247.791
BRÜT KAR (ZARAR)
1.507.078 877.644 418.101 247.791
Genel Yönetim Giderleri
19 -770.112 -1.135.611 -241.015 -204.521
Pazarlama Giderleri
19 -1.101.332 -837.746 -383.772 -276.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 180.739 95.693 12.440 -76.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -233.565 -13.893 24.901 12.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-417.192 -1.013.913 -169.345 -296.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 128.183 16.710 53 16.710
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -379.815 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-289.009 -1.377.018 -169.292 -279.718
Finansman Gelirleri
22 76.212 52.561 0 654
Finansman Giderleri
22 -2.078.324 -6.910.496 -679.948 -2.065.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.291.121 -8.234.953 -849.240 -2.344.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.291.121 -8.234.953 -849.240 -2.344.113
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.118.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.291.121 -32.353.745 -849.240 -2.344.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189 126 -66 -49
Ana Ortaklık Payları
-2.290.932 -32.353.871 -849.174 -2.344.064
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,13940000 -1,96830000 -0,05170000 -0,14260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.476 -5.480.119 -5.635 10.091
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 0 -5.465.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 30.476 -14.141 -5.635 10.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.476 -5.480.119 -5.635 10.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.260.645 -37.833.864 -854.875 -2.334.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189 126 -66 -49
Ana Ortaklık Payları
-2.260.456 -37.833.990 -854.809 -2.333.973
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976368
BIST