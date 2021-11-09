***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -14.141 -32.353.871 -37.833.990 126 -37.833.864Dönem Karı (Zararı)-5.465.978 -32.353.871 -37.819.849 126 -37.819.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.141 -14.141 -14.141Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -396.049 252.843 -35.525.478 -32.353.871 -13.068.884 6.139 -13.062.745Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Transferler-10.867.748 10.867.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 30.476 -2.290.932 -2.260.456 -189 -2.260.645Dönem Karı (Zararı)0 -2.290.932 -2.290.932 -189 -2.291.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.476 30.476 30.476Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -380.772 252.843 -46.806.631 -2.290.932 -12.787.441 5.892 -12.781.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.141 5.071.304Dönem Karı (Zararı)-2.290.932 -32.353.871Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.290.932 -32.353.871Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.370 29.705.142Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 20.265 32.290Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.105 88.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 106.105 88.082Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 29.584.770Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.078.667 7.753.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-342.120 487.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-342.120 487.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-142.638 -13.327İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-142.638 -13.327Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.434 -68.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.463 170.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-152.192 -73.870İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.729 244.028Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.740.322 7.177.632İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.911.910 7.031.473İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)828.412 146.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.895 5.104.286Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)47.754 -32.982YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI137.388 -5.098.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.335 15.823Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.335 15.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 132.053 -5.130.706Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları132.053 -5.130.706Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 16.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.025 18.453Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6.025 18.453Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6.025 18.453YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.272 -8.416NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.272 -8.416DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.373 76.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.645 68.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 208.645 103.373Ticari Alacaklar1.460.775 1.131.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.460.775 1.131.778Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7.742 1.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.742 1.181Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 129.367 69.933Peşin Ödenmiş Giderler186.871 66.715İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 186.871 66.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.373 1.373Diğer Dönen Varlıklar22.632 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 22.632 150ARA TOPLAM2.017.405 1.374.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.017.405 1.374.503DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar2.465 9.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.465 9.027Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 0 0Maddi Duran Varlıklar11 5.388 10.723Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar2.912Mobilya ve Demirbaşlar7.811Kullanım Hakkı Varlıkları55.577 164.729Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 25.815 40.745Diğer Haklar22.574Bilgisayar Yazılımları18.171Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı23 3.056.189 3.028.865Diğer Duran Varlıklar647.360 670.280İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 647.360 670.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.792.794 3.924.369TOPLAM VARLIKLAR5.810.199 5.298.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar85.407 79.382İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 85.407 79.382Banka Kredileri85.407 79.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.195 137.980İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.195 137.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 98.195 137.980Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar345.072 462.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 179.817 332.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 165.255 130.526Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 184.929 206.902Diğer Borçlar13.336.514 11.426.356İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 13.336.514 11.424.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 1.752Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.035.102 107.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.035.102 107.576Kısa Vadeli Karşılıklar185.526 154.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 113.374 82.785Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 72.152 72.152Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM15.270.745 12.575.668TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.270.745 12.575.668UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 35.604İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 35.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 35.604Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar264.814 179.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 264.814 179.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.056.189 3.028.865Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.321.003 3.244.108TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.591.748 15.819.776ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-12.787.441 -10.526.985Ödenmiş Sermaye17 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları17 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-380.772 -411.248Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -380.772 -411.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -46.806.631 -35.938.883Net Dönem Karı veya Zararı-2.290.932 -10.867.748Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.892 6.081TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-12.781.549 -10.520.904TOPLAM KAYNAKLAR5.810.199 5.298.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.449.495 1.548.738 594.159 579.773Satışların Maliyeti18 -942.417 -671.094 -176.058 -331.982TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.507.078 877.644 418.101 247.791BRÜT KAR (ZARAR)1.507.078 877.644 418.101 247.791Genel Yönetim Giderleri19 -770.112 -1.135.611 -241.015 -204.521Pazarlama Giderleri19 -1.101.332 -837.746 -383.772 -276.484Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 180.739 95.693 12.440 -76.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -233.565 -13.893 24.901 12.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-417.192 -1.013.913 -169.345 -296.428Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 128.183 16.710 53 16.710Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -379.815 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-289.009 -1.377.018 -169.292 -279.718Finansman Gelirleri22 76.212 52.561 0 654Finansman Giderleri22 -2.078.324 -6.910.496 -679.948 -2.065.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.291.121 -8.234.953 -849.240 -2.344.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.291.121 -8.234.953 -849.240 -2.344.113DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.118.792DÖNEM KARI (ZARARI)-2.291.121 -32.353.745 -849.240 -2.344.113Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-189 126 -66 -49Ana Ortaklık Payları-2.290.932 -32.353.871 -849.174 -2.344.064Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,13940000 -1,96830000 -0,05170000 -0,14260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.476 -5.480.119 -5.635 10.091Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 0 -5.465.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 30.476 -14.141 -5.635 10.091Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.476 -5.480.119 -5.635 10.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.260.645 -37.833.864 -854.875 -2.334.022Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-189 126 -66 -49Ana Ortaklık Payları-2.260.456 -37.833.990 -854.809 -2.333.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976368BIST