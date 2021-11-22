***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 28.10.2021Genel Kurul Tarihi 22.11.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Topyantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Genel Kurul Topyantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,8 - Şirketimizin TTK 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alanması,17 - Dilek, temenniler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Gen.Kurul Topl.Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Toplantı nisabı sağlanamadığı için Genel kurul toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 22 11 2021 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 22 11 2021 hazirun KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRIŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.TTK'nun 415.maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Fiziki, vekaleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak olanların toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar Listesi'ne kayıt olmaları gerektiğinden süreye dikkat edilmelidir.Genel Kurulu elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00 ‘e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurulu katılmaları mümkün değildir.Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.birlikmensucat.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin ederek ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.Olağan Genel Kurul toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Şirketimiz'in 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.birlikmensucat.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978912BIST