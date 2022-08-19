***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 27.06.2022Genel Kurul Tarihi 22.07.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,8 - Şirketimizin TTK 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,9 - 2021 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,17 - Dilek, temenniler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul gündeminde bulunan gündem maddeleri oylanarak kabul edilmiştir. Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.08.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 22 07 2022 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.08.2022 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057163BIST