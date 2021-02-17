***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu 2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910494BIST