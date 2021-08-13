***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2021 18:07
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958028
BIST
17:581.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:588,5373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:5810,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
17:58486,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,54
|Açılış
|: 486,90
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:57
|VKING
|7,60
|4.477.474
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,70
|81.710.428
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.701.709
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.160.364
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.171.369
|% 9,87
|
|IDGYO
|2,95
|14.094.264
|% -9,79
|
|MARKA
|5,10
|12.627.982
|% -8,27
|
|EDATA
|15,58
|13.817.295
|% -7,54
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|27,98
|294.881
|% -5,73
|
|GARAN
|9,24
|1.097.536.148
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,35
|1.010.843.884
|% 2,83
|
|SISE
|8,66
|912.098.391
|% 2,85
|
|TUPRS
|100,60
|660.944.720
|% 2,34
|
|THYAO
|12,40
|507.682.180
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,49
|350.697.458
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,35
|1.010.843.884
|% 2,83
|
|GARAN
|9,24
|1.097.536.148
|% -0,54
|
|SISE
|8,66
|912.098.391
|% 2,85
|
|TSKB
|1,32
|94.377.192
|% 1,54
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5336
|8,5386
|% -0,03
|
|Euro
|10,0701
|10,0773
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7888
|11,8479
|% 0,25
|
|Frank
|9,2786
|9,3345
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2691
|2,2804
|% -0,07
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|20,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,15
|
|B. Petrol
|70,99
|70,99
|-0,32
|