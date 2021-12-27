***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.12.2021 10:39
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı dağıtım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.10.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.12.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunularak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986292
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 0,4895
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0114
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 0,5719
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05662,89
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 24,56
|Açılış
|: 662,89
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.770.865
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.146.827
|% -9,90
|
|SUMAS
|93,55
|231.714
|% -8,19
|
|RODRG
|17,60
|4.752.384
|% -7,32
|
|SANFM
|31,48
|16.393.106
|% -6,92
|
|YBTAS
|15.599,90
|457.166
|% -6,42
|
|GARAN
|11,67
|2.372.329.736
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.236.769.933
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|1.982.104.881
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.918.566.878
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.667.159.985
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.399.303.233
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|666.483.535
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.372.329.736
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.667.159.985
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|228.721.370
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4342
|11,4809
|% 4,45
|
|Euro
|12,9514
|13,0114
|% 4,60
|
|Sterlin
|15,2094
|15,2857
|% 3,48
|
|Frank
|12,3313
|12,4055
|% 3,53
|
|Riyal
|3,0169
|3,0321
|% 3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|7,52
|
|Altın Gr.
|663
|663
|24,56
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,45
|0,31
|
|B. Petrol
|76,63
|76,63
|0,84
|