***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BRMEN Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişimi ve Süre UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 24.03.2023 tarih ve 3 nolu kararı gereğince- Şirketimizin ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesi için,- Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2022 sonu itibariyle dolması nedeniyle yetki süresinin uzatılması için,Şirket ana sözleşmesinin 6.cı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127881BIST