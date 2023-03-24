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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2023 18:03
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildi


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BRMEN Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişimi ve Süre Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 24.03.2023 tarih ve 3 nolu kararı gereğince
- Şirketimizin ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesi için,
- Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2022 sonu itibariyle dolması nedeniyle yetki süresinin uzatılması için,
Şirket ana sözleşmesinin 6.cı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127881


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