***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2023 15:35
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde başvurmuş olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliği ve Süre uzatımı ile ilgili Ana sözleşme Tadil tasarısı SPK tarafından 30.03.2023 onaylanmış olup, 26.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154089
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0579
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0466
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
18:001.247,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.247,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9559
|19,9858
|% 0,29
|
|Euro
|21,3746
|21,3813
|% -0,22
|
|Sterlin
|24,5449
|24,6680
|% 0,23
|
|Frank
|21,9308
|22,0629
|% 0,06
|
|Riyal
|5,3090
|5,3357
|% 0,17
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,50
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.477
|4.701
|119,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.336
|45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|0,26
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|0,79
|
Seans Raporu
18:00
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17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
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17:58KZBGY
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17:57ENSRI
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17:56PGSUS
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