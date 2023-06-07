***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2023 18:10
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı tescil işlemleri tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde başvurmuş olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliği ve Süre uzatımı ile ilgili Ana sözleşme Tadil tasarısı SPK tarafından 30.03.2023 onaylanmış olup, 26.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda ortakların onayına sunularak onaylanmıştır.
Genel kurulda onaylanan Kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ve süre uzatımı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156835
BIST
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En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
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|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
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|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
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|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
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|OYLUM
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|198.469.183
|% -9,17
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|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
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|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
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|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
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|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
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|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-19,51
|
|Altın Gr.
|1.450
|1.450
|89,22
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.755
|4.880
|253,00
|
|Çeyrek
|2.370
|2.440
|127,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,13
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|1,26
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