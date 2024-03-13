***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.03.2024 17:06
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24833 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258540
BIST
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18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1319
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.241,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,20
|Açılış
|: 2.241,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|SAMAT
|53,05
|279.384.617
|% -9,86
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|TUPRS
|163,20
|3.191.775.757
|% -1,57
|
|ASTOR
|106,00
|2.921.251.302
|% -1,58
|
|PATEK
|161,00
|2.836.544.901
|% 9,52
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|AKFGY
|2,72
|282.280.659
|% -4,56
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0862
|32,0928
|% 0,12
|
|Euro
|35,1364
|35,1478
|% 0,28
|
|Sterlin
|41,6378
|41,8465
|% -0,41
|
|Frank
|37,0576
|37,2434
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,92
|% 0,66
|
|Platin
|939,08
|940,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,02
|1.064,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,31
|83,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,50
|2.172,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
-
17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
-
17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR