***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 18:10
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 12.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği
Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi 'ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.
Bu karar kapsamında bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık 'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919796
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 7,93%
|| 0,5720
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 8,87%
|| 0,7623
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05436,90
En Yüksek
|Değişim
|: 7,92%
|| 32,06
|Açılış
|: 436,90
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|25.205.011
|% -10,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|BIMAS
|64,80
|561.884.751
|% -10,00
|
|TUPRS
|90,55
|486.120.025
|% -9,99
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|VESTL
|29,04
|399.575.773
|% -8,22
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,99
|55.137.271
|% -9,17
|
|ODAS
|3,39
|148.670.164
|% -9,84
|
|CEMAS
|1,36
|47.992.683
|% -9,93
|
|AVOD
|8,50
|248.828.182
|% -9,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7719
|7,7851
|% 7,93
|
|Euro
|9,3080
|9,3526
|% 8,87
|
|Sterlin
|10,8242
|10,8785
|% 8,53
|
|Frank
|8,4531
|8,5041
|% 9,33
|
|Riyal
|2,0830
|2,0934
|% 8,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,08
|
|Altın Gr.
|437
|438
|32,70
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK