***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 14:09
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK'a satılacak paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurumuzun olumlu karşılandığı 06.01.2022 tarihli SPK Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.
Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK'dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 10.ldirim/991630
BIST
14:202.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:2013,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0400
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:2015,7075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0178
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:20798,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,52
|Açılış
|: 798,82
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:20
|INTEM
|118,80
|24.510.913
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.977.026
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.062.891
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.801.018
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,10
|196.447.987
|% -8,77
|
|LIDFA
|4,40
|52.484.354
|% -7,56
|
|SANEL
|6,50
|6.387.128
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|IHAAS
|10,07
|2.569.413
|% -4,10
|
|THYAO
|26,88
|2.826.078.925
|% 7,78
|
|GARAN
|11,84
|1.655.500.401
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.466.992.621
|% 1,38
|
|SISE
|15,10
|1.179.946.105
|% 1,62
|
|EREGL
|30,86
|1.144.687.107
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,75
|1.041.360.376
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,41
|577.084.665
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.655.500.401
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.466.992.621
|% 1,38
|
|THYAO
|26,88
|2.826.078.925
|% 7,78
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8200
|13,8464
|% 0,29
|
|Euro
|15,6391
|15,7075
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,6955
|18,7893
|% -0,10
|
|Frank
|14,9162
|15,0061
|% -0,40
|
|Riyal
|3,6654
|3,6838
|% -0,04
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,17
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|-25,00
|
|Tam
|5.269
|5.403
|-29,65
|
|Yarım
|2.547
|2.613
|-14,35
|
|Çeyrek
|1.277
|1.307
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35BRKSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 155 adet işlem
-
14:34TAVHL
Yüzde 5.20 oranında artışla 39.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 761, 624 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, GUBRF
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 49 artarak (% 1.45 ) 1, 854
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ERBOS, UZERB, GEDZA, YUNSA