***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK'a satılacak paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurumuzun olumlu karşılandığı 06.01.2022 tarihli SPK Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK'dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 10.ldirim/991630BIST