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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2022 18:04
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifasını sunan Sn. Tahir Gökhan YÜCE'nin istifasının kabulüne, istifa eden üyeden boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın TTK'nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, iş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043266


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